Более 60 тыс. человек получили поддержку от персональных помощников в Подмосковье

В Подмосковье свыше 60 тыс. человек получили поддержку от персональных помощников. Об этом говорится в сообщении Министерства социального развития Московской области.

В регионе с 2022 года ведется реализация проекта по оказанию индивидуальной поддержки людям с инвалидностью, а также участникам СВО.

В общей сложности в области работают 40 персональных помощников. Их закрепляют за конкретным жителем на этапе установления инвалидности. Такие специалисты помогают с решением бытовых вопросов, информируют о мерах соцподдержки и помогают с их оформлением, содействуют в поиске работы, оказывают психологическую поддержку.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за счет квоты были трудоустроены более 10 тыс. инвалидов.