В Подмосковье за счет квоты трудоустроили более 10 тыс. инвалидов

В 2024 году в Подмосковье за счет квоты трудоустроили более 10,6 тыс. инвалидов, в общей сложности для них выделили 14,8 тыс. рабочих мест у почти 4 тыс. работодателей. Об этом сообщила заведующая отделом активной политики занятости Министерства социального развития Московской области Лилиана Кулиджанова, передает Московская областная Дума.

Регион занимает третье место по уровню занятости инвалидов в Центральном федеральном округе и шестое — в России. В прошлом году в Центр занятости обратились более 1,1 тыс. граждан с ограниченными возможностями здоровья, 389 из них уже нашли работу.

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел выездное заседание, в ходе которого посетил комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский» и обсудил вопросы трудоустройства отдельных категорий граждан. Председатель Комитета Андрей Голубев в ходе него напомнил, что Мособлдума приняла ряд законов, направленных на поддержку трудоустройства инвалидов. Так, например, был установлен новый размер квоты для приема на работу инвалидов — 2% для работодателей с численностью сотрудников более 35 человек.

«Мы ввели альтернативу для тех организаций, которые не могут обеспечить квоту для инвалидов — дали им право арендовать рабочие места, заключив договор с другими предприятиями, где созданы все условия для работы людей с ограниченными возможностями здоровья. Также мы приняли закон, по которому квота считается выполненной только после того, как инвалид трудоустроен», — добавил Голубев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.