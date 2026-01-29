Более 60 тыс. человек прошли обучение в школах будущих родителей Подмосковья
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В 2025 году бесплатное обучение в подмосковных школах будущих родителей прошли более 60 тыс. жителей, они работают в родовспомогательных учреждениях региона. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Школы будущих родителей помогают нашим семьям спокойно и уверенно подготовиться к рождению ребенка. Здесь будущие мамы и папы получают поддержку специалистов, ответы на важные вопросы и практические знания», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Уроки в школах проводят акушеры-гинекологи, неонатологи, перинатальные психологи и другие специалисты. Узнать расписание занятий можно на сайтах медицинских организаций, о системе родовспоможения — на портале «Стань мамой в Подмосковье».
