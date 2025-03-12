Более 60 тыс. жителей Подмосковья проконсультировались с врачом по итогам диспансеризации онлайн
Более 60 тыс. онлайн-консультаций по итогам диспансеризации прошли в Подмосковье
Фото: [ДМЦ Рошаля]
С начала 2025 года более 60 тыс. жителей Подмосковья проконсультировались с врачом по итогам диспансеризации и узнали результаты исследований в режиме онлайн в ходе телемедицинской консультации. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы продолжаем развивать цифровые сервисы для жителей в регионе. Преимущество телемедицинских консультаций заключается в экономии времени, так как не нужно идти на прием к врачу в поликлинику. В ходе онлайн-приема можно продлить электронный рецепт на льготные препараты, а также узнать итоги диспансеризации», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В рамках таких консультаций врачи рассказывают о результатах исследований, выдают заключение, в случае необходимости они также могут направить на более углубленную диагностику. В ведомстве уточнили, что их проводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.