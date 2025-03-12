Более 60 тыс. жителей Подмосковья проконсультировались с врачом по итогам диспансеризации онлайн

«Мы продолжаем развивать цифровые сервисы для жителей в регионе. Преимущество телемедицинских консультаций заключается в экономии времени, так как не нужно идти на прием к врачу в поликлинику. В ходе онлайн-приема можно продлить электронный рецепт на льготные препараты, а также узнать итоги диспансеризации», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.