Более 60 тысяч пенсионеров посетили экскурсии в рамках проекта «Активное долголетие» в этом году

Более шестидесяти тысяч подмосковных пенсионеров посетили экскурсии в рамках программы «Активное долголетие» с начала года, передает Министерство социального развития Московской области.

Общее число участников программы в Подмосковье превышает 370 тысяч человек. В городских округах региона открыто 67 клубов проекта.

Для участников программы доступно три десятка видов активностей. Экскурсии пользуются особой популярностью. В области организовано 75 таких маршрутов.