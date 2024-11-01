Более 60 тысяч пенсионеров посетили экскурсии в рамках проекта «Активное долголетие» в этом году
Фото: [Министерство социального развития МО]
Более шестидесяти тысяч подмосковных пенсионеров посетили экскурсии в рамках программы «Активное долголетие» с начала года, передает Министерство социального развития Московской области.
Общее число участников программы в Подмосковье превышает 370 тысяч человек. В городских округах региона открыто 67 клубов проекта.
Для участников программы доступно три десятка видов активностей. Экскурсии пользуются особой популярностью. В области организовано 75 таких маршрутов.