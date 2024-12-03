Более 60 участков земли в областной собственности передали в аренду жителям в Подмосковье с января

Шестьдесят четыре участка земли, находящейся в областной собственности, было передано в аренду жителям в регионе с января этого года. Об этом говорится в сообщении Министерства имущественных отношений Московской области.

Общая площадь участков составила почти 29 гектаров. Их арендовали за 189 миллионов рублей.

Сорок семь участков предназначены для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства, двенадцать — под коммерческие цели, пять — под аграрное производство.

Сейчас на торгах представлено шесть участков земли в областной собственности. Их общая площадь составляет 1,6 гектара.