Более 60 ветеранов СВО прошли бесплатное медицинское обследование в Балашихе

В Балашихе 63 члена местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции прошли бесплатное медицинское обследование. Его провели на базе медцентра «Мед-Гарант».

Как отметили в администрации округа, организация бесплатных медобследований помогает сохранить и укрепить здоровье ветеранов, своевременно выявить возможные заболевания и повысить доступность медпомощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области поддержке бойцов СВО уделяется особое внимание. Область плотно сотрудничает с фондом «Защитники Отечества».