Зимняя выставка кошек (Winter Cat Show) пройдет 28 и 29 ноября в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске. Гости увидят свыше 600 животных более чем 40 пород, включая редких чаузи, рэгдоллов и той-бобов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мероприятие состоится в седьмой раз и объединит заводчиков, фелинологов, ветеринаров и владельцев питомцев. В экспозиции представят как популярные, так и редкие породы — бурму, абиссинскую, донского сфинкса и норвежскую лесную кошку из ведущих российских питомников. Главным событием программы станет шоу-экспертиза, на которой жюри оценит экстерьер животных и выберет победителей.

Помимо рингов, на выставке откроют стенды производителей зоотоваров и лекторий. Заводчики и ветеринары проконсультируют гостей по выбору котенка, генетике, кормлению и содержанию животных, а в открытом груминг-салоне мастера покажут правила ухода за шерстью в домашних условиях.

Для детей на площадке организуют новогоднюю программу с Дедом Морозом, елкой, аниматорами, тематическим квестом и розыгрышем подарков.

Расписание и регистрация для посетителей доступны на официальном сайте выставки. Возрастное ограничение 0+