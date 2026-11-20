Президент России Владимир Путин обратился к украинцам с призывом переходить на «правильную сторону истории». Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление российский лидер сделал в интервью режиссеру Эмиру Кустурице для фильма «Наше крещение. Предстоятель». По словам Путина, украинцам следует переходить на общую сторону, которую он назвал правильной стороной истории.

Кроме того, глава государства заявил, что жителям России и Украины необходимо стремиться к объединению.

Ранее стало известно, что Зеленский прокомментировал один из самых массированных ударов по Украине.