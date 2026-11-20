Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей - шесть золотых, одну серебряную и три бронзовые - на международных соревнованиях «Кубок Золотова Ю.А.», которые прошли в Великом Новгороде, они стали отборочным этапом к первенству Европы по спортивной акробатике 2027 года. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, золотые награды и путевки на первенство Европы завоевали воспитанники спортивной школы «Старый городок» (Одинцово). Так, в возрастной группе 12-18 лет первые места заняли Лилианы Гургенидзе и Карины Кузнецовой, женская тройка в составе Марии Соловьяновой, Елизаветы Савранской и Ульяны Мирошиной, а также мужская четверка – Семен Чеботарев, Тимофей Рындин, Герман Каменцев и Даниил Ерохин.

В возрастной группе 13-19 лет первые места заняли смешанная пара Роман Добросмыслов и Софья Валеева, женская тройка Ирина Бабич, Дарья Никитина и Дарья Потапчук, а также мужская пара Глеб Чеботарев и Никита Василенко.

Серебряную медаль в соревнованиях смешанных пар в возрастной группе 13-19 лет завоевали Илья Катышев и Анастасия Гоголева.

Бронзовыми призерами турнира стали: женская пара Александры Соколовой и Софии Кретовой, женская группа в составе Орнеллы Петровой, Ариадны Валисовской и Александры Шкваровой (возрастная группа 11-16 лет), а также смешанная пара Стефания Панфилова и Денис Андрей (возрастная группа 12-18 лет).

По количеству завоеванных путевок на первенство Европы и наград спортивная школа «Старый городок» показала лучший результат среди всех участников соревнований. Мероприятие прошло в рамках федеральной программы «Спорт России».

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