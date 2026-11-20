Не талант, а привычка: почему большинство людей застревает на месте
Психолог де Диас назвал зону комфорта главной помехой для развития
Психолог Антонио де Диас раскрыл привычку, которая мешает большинству людей двигаться вперед. Об этом сообщает El Economista.
По словам специалиста, многие люди не продвигаются по жизни вовсе не из-за недостатка таланта или интеллекта. Причина проще: они предпочитают комфорт привычного и цепляются за него, тогда как нужно рисковать и пробовать новое.
Де Диас добавил, что так называемая «зона комфорта» дает ложное чувство безопасности, а нахождение в ней мешает профессиональному, интеллектуальному и эмоциональному развитию. Перемены пугают, и очень немногие решаются встретиться лицом к лицу со своими страхами, оставить позади привычки, людей, которые не приносят пользы, и то, что создает ощущение комфорта, но не способствует благополучию.
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