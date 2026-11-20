По словам специалиста, многие люди не продвигаются по жизни вовсе не из-за недостатка таланта или интеллекта. Причина проще: они предпочитают комфорт привычного и цепляются за него, тогда как нужно рисковать и пробовать новое.

Де Диас добавил, что так называемая «зона комфорта» дает ложное чувство безопасности, а нахождение в ней мешает профессиональному, интеллектуальному и эмоциональному развитию. Перемены пугают, и очень немногие решаются встретиться лицом к лицу со своими страхами, оставить позади привычки, людей, которые не приносят пользы, и то, что создает ощущение комфорта, но не способствует благополучию.

Ранее профессор Нацева раскрыла причину одиночества при большом количестве друзей.