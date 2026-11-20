В Кузбассе 35-летнего мужчину заключили под стражу по делу об истязаниях малолетнего сына. Об этом сообщает VSE42.RU со ссылкой на Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области со ссылкой на материалы следствия и полиции.

По данным ведомств, жестокое обращение продолжалось с июля по ноябрь 2026 года. Вместо обычного родительского разговора отец пускал в ход ремень и шнур от зарядного устройства, а чтобы мальчик не ушел из дома, приковывал его ногу цепью к вмонтированному в пол анкеру. Кроме того, по версии следствия, мужчина запирал ребенка в багажнике машины.

Этот тяжелый период прервал сам мальчик. Ему удалось связаться со спасателями и рассказать о том, что происходит дома. В Следкоме Кузбасса уточнили, что ребенок позвонил в единую дежурную диспетчерскую службу с телефона брата.

Оперативники прибыли в квартиру 19 ноября и застали мальчика прикованным цепью к полу. Полицейские сняли оковы и передали ребенка врачам — для него эта тревожная история наконец сменилась безопасностью и заботой специалистов.

Следователи возбудили уголовные дела об истязании несовершеннолетнего и незаконном лишении свободы. На допросе обвиняемый признал вину лишь частично, а на заседании вместе с защитой пробовал добиться более мягкой меры пресечения.

Промышленновский районный суд оставил мужчину под стражей на два месяца — до 19 января 2027 года. Оба ребенка сейчас находятся в социальном учреждении, где им оказывают необходимую помощь, а расследование продолжается.