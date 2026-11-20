В ходе тестирования подтвердилось, что приточно-вытяжная противодымная вентиляция функционирует в штатном режиме. Автоматика сработала в полном соответствии с регламентом: сначала была отключена общая вентиляция и запущена вытяжка для удаления дыма из коридоров. Спустя 20–30 секунд — необходимую паузу для безопасного удаления продуктов горения — включились вентиляторы подпора воздуха, защищающие лестничные клетки и лифтовые шахты.



Отдельное внимание специалисты уделили работе входных и тамбурных дверей. Характерное «прижатие» двери в момент запуска вытяжки и ее последующее легкое открытие после включения подпора — это штатный режим, который свидетельствует об исправности клапанов и автоматики.



По итогам проверки комиссия подтвердила, что системы противопожарной защиты дома находятся в исправном состоянии, а сам дом готов к безопасной эвакуации людей в случае пожара.