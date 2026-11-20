Брэд Питт и Инес де Рамон восхитили парным стилем на премьере Netflix в Лос-Анджелесе
H!: Брэд Питт и его возлюбленная продемонстрировали безупречный парный стиль
Фото: [скриншот видео]
В Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера проекта Netflix «Дальнейшие злоключения Клиффа Бута». В центре внимания оказались 62-летний голливудский актер Брэд Питт и его 33-летняя возлюбленная Инес де Рамон — успешная бизнес-леди, сообщает журнал Hello! Russia.
Влюбленные продемонстрировали абсолютную гармонию и безупречный парный стиль.
Питт выглядел расслабленно и стильно в темно-синем пальто и брюках. Образ он дополнил золотой цепью и солнцезащитными очками.
Инес де Рамон выбрала вечернее платье-макси из жатого бархата, подчеркивающее ее фигуру. Волосы она уложила мягкими волнами и сделала естественный макияж.
Брэд и Инес светились от счастья и не отпускали рук друг друга. Поклонники отметили молодость и свежесть Питта, а также пользу его романа с Инес.
Ранее сообщалось, что возлюбленная Брэда Питта попала в объективы папарацци во время Недели моды.