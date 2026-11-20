Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина другом — и эта фраза мгновенно стала предметом обсуждения в европейских СМИ. Пока одни политики увидели в теплом приветствии российского лидера тревожный сигнал, другие заговорили о риске, что судьбу Европы могут обсуждать без ее участия. Однако искать в слове «друг» обещание политического союза не стоит, заявила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Американский президент назвал Путина своим другом в китайском Шэньчжэне, куда лидеры России, США и Китая прибыли на саммит АТЭС. Перед трехсторонними переговорами с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп провел с российским коллегой отдельную встречу. Приветствуя Путина перед камерами, он указал на него и произнес: «Это мой друг». В Европе на эти слова отреагировали неоднозначно. Премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсетях: «Боже, защити нас от таких друзей», а позднее подчеркнул, что Путин не является и никогда не станет другом его страны. Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, назвал трехстороннюю встречу в Шэньчжэне «фотосессией» и заявил, что ялтинский формат не принесет мир Европе.

Светлана Журова призвала не придавать одному слову чрезмерного политического значения. По ее мнению, Трамп и раньше говорил о Путине в таком ключе, а в американской культуре вполне допустимо демонстрировать личное расположение к собеседнику, даже если между политиками остаются серьезные разногласия.

«Трамп всегда так говорил. А почему он не должен этого говорить? Этот друг ему еще ничего не сделал, по большому счету. Пока Америка нам много чего плохого сделала, а не мы Америке. Он может человека назвать другом, даже если не согласен, может быть, с его политикой. В Америке так принято — уважительно относиться к собеседнику и даже в таком контексте называть его другом», — пояснила депутат.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

Она добавила, что европейцы могут воспринимать подобные жесты иначе, поскольку у разных стран свои политические и дипломатические традиции. Однако это не повод автоматически трактовать дружеское обращение как согласие по всем международным вопросам.

«У Европы свои традиции, у Америки свои. Пусть возмущаются», — отметила Журова.

Отдельно депутат обратила внимание на сам формат встречи в Китае. Переговоры Трампа, Путина и Си Цзиньпина прошли на полях саммита АТЭС — форума экономик Азиатско-Тихоокеанского региона. Европейский союз не входит в число его участников, поэтому ожидать присутствия европейских лидеров за столом именно этих переговоров было бы странно.

«Они не должны были там быть. Это не их территория», — подчеркнула Журова.

Таким образом, отсутствие представителей ЕС на трехсторонней встрече не было случайностью: переговоры изначально проходили в формате диалога трех лидеров — России, США и Китая. При этом европейские страны по-прежнему заинтересованы в обсуждении вопросов безопасности и урегулирования конфликта на Украине.