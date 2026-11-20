В Люберцах школьнику из семьи участника СВО вернули право на бесплатное питание
Прокуратура помогла восстановить права ребенка участника СВО в Люберцах
Фото: [Прокуратура МО]
После обращения супруги участника СВО на личный прием к прокурору Московской области Сергею Забатурину ее несовершеннолетнему сыну восстановили право на бесплатное горячее питание в одной из школ Люберец. Образовательное учреждение неправомерно отказало мальчику в льготе.
Проверка показала, что школьнику положена эта мера социальной поддержки, однако администрация школы отклонила заявку из-за несоответствия формы приложенной справки.
Люберецкая городская прокуратура внесла представление директору учебного заведения, которое было рассмотрено и удовлетворено. После вмешательства надзорного ведомства мальчика внесли в льготный список и обеспечили горячими обедами.
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