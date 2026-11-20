31-летняя олимпийская чемпионка Мария Шурочкина покинула реанимационное отделение — ее перевели в палату. 36-летняя певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) сообщила Super.ru, что ее сестре уже лучше.

Напомним, Мария попала в больницу 8 ноября после того, как в ее московской квартире произошел пожар. Позже выяснилось, что огонь возник из-за вспышки паров биотоплива для биокамина.

«Она очень благодарна за огромную поддержку со стороны друзей и коллег. А также на днях к ней приезжала Мария Киселева», — сказала Нюша.

Мария Шурочкина — младшая сестра певицы и двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию в составе сборной России, 11-кратная чемпионка мира и Заслуженный мастер спорта России. Вместе с Нюшей спортсменка одержала победу во втором сезоне шоу «Сокровища императора».

Ранее появились подробности о состоянии пострадавшей во время пожара сестры Нюши.