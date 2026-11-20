«Кармические круги»: военкор Стешин увидел божий промысел в ударе по особняку Кучмы
Стешин назвал повреждение особняка Кучмы под Черниговом божьим промыслом
Российский военкор Дмитрий Стешин назвал повреждение особняка бывшего президента Украины Леонида Кучмы под Черниговом «божьим промыслом» или «кармическими кругами». Об этом он написал в своем канале.
По ироничному замечанию Стешина, Кучму «догнали подписанные им Минские соглашения». Военкор отметил, что не знает, была ли цель выбрана специально или сработало местное ПВО, но в произошедшем он видит высший смысл.
Ранее стало известно, что Зеленский прокомментировал один из самых массированных ударов по Украине.