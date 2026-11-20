Российский военкор Дмитрий Стешин назвал повреждение особняка бывшего президента Украины Леонида Кучмы под Черниговом «божьим промыслом» или «кармическими кругами». Об этом он написал в своем канале.

По ироничному замечанию Стешина, Кучму «догнали подписанные им Минские соглашения». Военкор отметил, что не знает, была ли цель выбрана специально или сработало местное ПВО, но в произошедшем он видит высший смысл.

Ранее стало известно, что Зеленский прокомментировал один из самых массированных ударов по Украине.