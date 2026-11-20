Эндоскописты Мытищинской городской больницы экстренно извлекли десятирублевую монету из пищевода маленькой девочки, предотвратив угрозу асфиксии. Уже вечером того же дня ребенка в удовлетворительном состоянии выписали домой, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Девочку доставили в приемное отделение с непрерывным плачем и обильным слюнотечением — мать заподозрила, что во время игры дочь могла проглотить монету. Рентген подтвердил, что металлический диск диаметром почти 2 см застрял в устье пищевода: отек тканей и скопившаяся слюна начали сдавливать трахею, создавая риск удушья.

Вмешательство требовало высокой точности, поскольку устье пищевода находится вплотную к голосовым складкам и крупным сосудам. Врачи подвели щипцы типа «крокодил» за край монеты, зафиксировали ее и аккуратно достали через рот, не повредив слизистую.

После процедуры девочка несколько часов провела под наблюдением в реанимации, а к вечеру врачи отпустили ее домой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с начала 2026 года в подмосковные медицинские учреждения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации.