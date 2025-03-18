Более 600 подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» выдали в 2025 году

С начала 2025 года в Московской области выдали более 600 подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!», в которые входят более 50 предметов для матери и ребенка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря подарочному набору женщина может посвятить больше времени подготовке к родам, посещению школ будущих мам», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в наборе есть одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и не только.

В ведомстве напомнили, что родители в регионе могут вместо набора выбрать выплату в размере 20 тыс. рублей. Заявление на выплату можно оформить в роддоме. Узнать подробнее о системе родовспоможения Московской области можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.