Более 600 скамеек отремонтировали во дворах Подмосковья с начала летнего сезона

Во дворах Подмосковья с начала летнего сезона было отремонтировано порядка 645 скамеек. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего объектов привели в порядок в Балашихе, Лобне и Одинцово — 58, 54 и 47 скамеек соответственно. Все работы провели по заявкам жителей и в рамках плана-графика.

В большинстве случаев в рамках ремонта устраняли механические повреждения, избавлялись от коррозии металла и следов вандализма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о пешеходных зонах, которые благоустроят в регионе в этом году.