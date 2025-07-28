Более 600 скамеек отремонтировали во дворах Подмосковья с начала летнего сезона
Ремонт 645 скамеек провели во дворах Подмосковья с начала лета
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Во дворах Подмосковья с начала летнего сезона было отремонтировано порядка 645 скамеек. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Больше всего объектов привели в порядок в Балашихе, Лобне и Одинцово — 58, 54 и 47 скамеек соответственно. Все работы провели по заявкам жителей и в рамках плана-графика.
В большинстве случаев в рамках ремонта устраняли механические повреждения, избавлялись от коррозии металла и следов вандализма.
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