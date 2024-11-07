Более 600 тысяч поездок зафиксировали на сезонных маршрутах в Подмосковье в этом году

В регионе за дачный сезон было совершено более 663 тысяч поездок на маршрутах, которые следовали до дач и СНТ, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дачный сезон длился с апреля по ноябрь. В этот период в регионе было организовано сорок сезонных маршрутов до семи сотен дачных и садовых товариществ.

Пассажиры оплачивали проезд соцкартами, банковскими картами и проездными «Тройка» и «Стрелка». Наибольшей популярностью пользовался маршрут №10 «Автостанция — Юбилейное» из Шатуры.