Бумажные шарики от ребенка: отрывное объявление на заборе подняло настроение жителям Балашихи

Утро жителей Балашихи началось с приятного сюрприза: на бетонном заборе появилось необычное объявление. Незнакомцы предлагали прохожим оторвать от листа бумаги нарисованный воздушный шарик и забрать его на память. Об этом проинформировал канал МАХ «Балашиха Life», сообщил REGIONS.

Очевидцы говорят, что авторами трогательного объявления стали дети. Прохожим предлагали выбрать разноцветные бумажные шарики. Снимок находки быстро разлетелся по местным пабликам и вызвал у подписчиков волну умиления. В комментариях пользователи предложили сделать этот добрый жест постоянной городской традицией.

«Сделать такое проще простого, но представьте: возвращаешься домой после тяжелого рабочего дня, залезаешь в карман пальто, а там — бумажный шарик от незнакомого ребенка. И на лице сразу появляется улыбка. Пусть таких бескорыстных подарков в городе будет как можно больше», — делятся эмоциями подписчики.

О том, откуда берутся такие объявления и почему они популярны, REGIONS рассказала психолог и немедицинский психотерапевт Марина Гринвальд. По ее словам, у подобных инициатив давняя история, и они время от времени возвращаются в новом виде.

«Это популярный тренд, активно транслируемый через социальные сети. Дети и подростки периодически создают так называемые „объявления радости и поддержки“ с отрывными листочками. Иногда это добрые пожелания, иногда забавные фразы или, как в данном случае, симпатичные рисунки. Подобные идеи всплывают на протяжении последних десяти-пятнадцати лет, каждый раз находя новое воплощение в зависимости от фантазии авторов», — пояснила эксперт.

Гринвальд подчеркнула: в отличие от многих деструктивных молодежных увлечений, такое творчество не содержит ничего предосудительного. Это прекрасный пример созидательного мышления, которое бескорыстно дарит положительные эмоции случайным прохожим.

Ранее сообщалось, что в Жуковском ребенок сбрасывал с балкона яблоки с детскими рисунками.