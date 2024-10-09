Более 66 тысяч строений зарегистрировали в Подмосковье с начала года

Свыше шестидесяти шести тысяч объектов недвижимости было поставлено на учет в регионе с января текущего года, передает Министерство имущественных отношений Московской области.

В числе зарегистрированных строений — почти пятьдесят две тысячи частных домов. Их общая площадь превышает семь миллионов квадратных метров.

Наибольшее число объектов недвижимости было зарегистрировано в Раменском округе, Дмитрове и Истре.