Более 7 тыс. человек поучаствовали в акции «Ночь театрального искусства» в Подмосковье

Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» прошла в Подмосковье. В ней приняли участие более 7 тыс. человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Акция была приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. В регионе провели около 60 тематических мероприятий, в том числе спектакли, экскурсии, концерты, квесты, мастер-классы.

К примеру, в Московском областном театре драмы и комедии в Богородском округе прошла встреча с артистами и благотворительный показ спектакля «Все будет хорошо». В Сергиевом Посаде драматический театр «Театральный ковчег в Дубраве» провел открытую репетицию-читку нового спектакля. В Одинцово центр «Жаворонки» организовал мастер-класс по актерскому мастерству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции театра «ФЭСТ» в Мытищах.