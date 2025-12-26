Более 7 тыс. человек присоединились к акции «Внуки по переписке» в Подмосковье

В преддверии Нового года свыше 7 тыс. воспитанников детских садов, школьников и студентов Подмосковья стали участниками всероссийского волонтерского проекта «Внуки по переписке». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Инициатива направлена на поддержку пожилых людей, проживающих в одиночестве, через обмен письмами и открытками. Под руководством советников по воспитанию юные жители Подмосковья подготовили искренние новогодние послания, украшенные рисунками и добрыми пожеланиями, которые будут отправлены адресатам по почте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими праздниками детей, приехавших на новогоднюю елку в Мытищах.