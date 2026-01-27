Более 7 тыс. единиц спецтехники задействовали в уборке снега в Подмосковье

В Подмосковье для ликвидации последствий снегопада задействовали более 7 тыс. единиц спецтехники, 30 тыс. специалистов городского хозяйства и более 3,1 тыс. роторных снегоуборщиков для дворов и тротуаров. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«В работе задействованы как МБУ по содержанию территорий, так и управляющие организации, а также силы "Мосавтодора". Также в округа направили порядка 800 единиц техники от отраслевых министерств и ведомств», — сообщил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Прежде всего специалисты расчищают подъезды и лестницы, пути к остановкам и социальным объектам, а также подходы к контейнерным площадкам. Уборку в регионе контролируют через приложение «Яндекс Вектор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.