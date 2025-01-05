Более 70 человек сдали кровь в первый День донора 2025 года в Подмосковье
Фото: [Московский областной центр крови]
Семьдесят пять человек стали донорами в рамках первой в этом году акции по сдаче крови в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Так, подмосковный центр крови провел выездную акцию в Центральной библиотеке им. В. В. Розанова в Сергиевом Посаде. Каждому донору вручили сувенир.
Директор библиотеки Наталия Дыркова выразила благодарность выездной бригаде центра крови.
«Благодаря их участию, мы смогли собрать много доноров и помочь тем, кто нуждается в крови. Пусть этот день станет началом нашего с вами совместного пути к доброте», - сказала она.