Более 70 единиц ЛОР-оборудования получат больницы Подмосковья в 2026 году

Для подмосковных медучреждений в 2026 году закупят 73 единицы нового отоларингологического оборудования. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В планах — приобрести новые комбайны, риноларингофиброскопы, ультразвуковые сканеры и другую технику. На эти цели выделят около 90 млн рублей. Оборудование передадут 27 учреждениям.

Для сравнения, по итогам прошлого года в регионе было закуплено 39 единиц техники для ЛОР-отделений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации сферы здравоохранения.