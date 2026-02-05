Более 70 единиц ЛОР-оборудования получат больницы Подмосковья в 2026 году
Для больниц Подмосковья в 2026 году закупят 73 единицы ЛОР-оборудования
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Для подмосковных медучреждений в 2026 году закупят 73 единицы нового отоларингологического оборудования. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В планах — приобрести новые комбайны, риноларингофиброскопы, ультразвуковые сканеры и другую технику. На эти цели выделят около 90 млн рублей. Оборудование передадут 27 учреждениям.
Для сравнения, по итогам прошлого года в регионе было закуплено 39 единиц техники для ЛОР-отделений.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации сферы здравоохранения.