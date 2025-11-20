Более 70 школьников приняли участие в квесте по кибербезопасности в Подольске
Квест по кибербезопасности прошел в Подольске
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске прошел квест по кибербезопасности «Код безопасности: проверь себя». Мероприятие провели на базе гимназии имени Подольских курсантов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в регионе будут расширять ИИ-проекты.
В квесте приняли участие более 70 школьников Подольска и Чехова. Ребята смогли применить на практике знания, полученные в школе и в ЦЦОД «IT-CUBE».
Участники распознавали фишинговые письма, тестировали надежность паролей, разгадывали зашифрованные данные, учились защите от вредоносного ПО, разбирали правила безопасного поведения в соцсетях.
В результате победителем стал Адриан Акопян. Второе место занял Мирослав Чернов. Третье место поделили Александр Корнеев, Азамат Кумашев и Василий Куфлиевский.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как использует искусственный интеллект в своей жизни и работе.