Более 70 специалистов устроились в социальные центры Подмосковья в рамках программы «Приведи друга»

Более 70 специалистов устроились на работу в социальные центры Подмосковья в рамках программы «Приведи друга». Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

«Мы понимаем, насколько важна поддержка и мотивация для работников социальной сферы, и стараемся внедрять инициативы, которые будут способствовать их профессиональному развитию и повышению качества предоставляемых услуг», - отметил глава ведомства Андрей Кирюхин.

В рамках программы действующий сотрудник учреждения может получить выплату если привлечет нового работника. Если на работу устроится врач, то привлекший его специалист получит 40 тыс. руб. Если привлекли логопеда, психолога или помощника по уходу, то размер выплаты составит 20 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО, которые проходят лечение в госпитале Московского военного округа.