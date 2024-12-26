Более 70 тонн крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье в этом году

С начала 2024 года в Подмосковье заготовили 71 тонну крови и ее компонентов, что на две тонны больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье растет число доноров. Так, в прошлом году донорами стали 53 тыс. человек, а в этом почти 69 тыс., из них 17 тыс. впервые», — добавил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Жители региона могут сдать кровь в учреждениях службы крови и во время выездных донорских акций. После этого ее будут использовать людям, с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями и другим. Узнать другую информацию о донорстве крови можно на портале «Доноры Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.