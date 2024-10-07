Более 70 жителей проверили состояние почек в рамках акции во Фрязино

Более семидесяти человек проверили состояние своих почек в рамках акции в Щелковской больнице во Фрязино. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Осмотр вели два уролога. Врачи провели УЗИ-диагностику, проконсультировали жителей и напомнили о важности здорового образа жизни. У одного из пациентов выявили кисту размером восемь на восемь сантиметров.

Акция прошла впервые и вызвала отклик у жителей. Пациенты высоко оценили возможность пройти медицинское обследование в выходной день.