Более 70 жителей проверили состояние почек в рамках акции во Фрязино
Фото: [Щелковская больница]
Более семидесяти человек проверили состояние своих почек в рамках акции в Щелковской больнице во Фрязино. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Осмотр вели два уролога. Врачи провели УЗИ-диагностику, проконсультировали жителей и напомнили о важности здорового образа жизни. У одного из пациентов выявили кисту размером восемь на восемь сантиметров.
Акция прошла впервые и вызвала отклик у жителей. Пациенты высоко оценили возможность пройти медицинское обследование в выходной день.
«Ждем всех на диспансеризацию и вакцинацию», - пригласил жителей главврач больницы Николай Красиков.