Более 700 человек получили медицинскую помощь в КДЦ «Ромашка» в Одинцово

В новом клинико-диагностическом центре «Ромашка» с начала сентября оказали помощь более чем 700 пациентам. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Центр является филиалом Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля. При этом получить помощь и проконсультироваться со специалистами здесь могут не только маленькие, но и взрослые пациенты.

В учреждении работают высокопрофессиональные врачи и установлено современное оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об уникальности перинатальных центров региона.