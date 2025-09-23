Более 700 человек получили медицинскую помощь в КДЦ «Ромашка» в Одинцово
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В новом клинико-диагностическом центре «Ромашка» с начала сентября оказали помощь более чем 700 пациентам. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Центр является филиалом Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля. При этом получить помощь и проконсультироваться со специалистами здесь могут не только маленькие, но и взрослые пациенты.
В учреждении работают высокопрофессиональные врачи и установлено современное оборудование.
