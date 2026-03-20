Более 700 школьников посетили фестиваль профессий в колледже Бронниц

Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел в Бронницком автомобильно-дорожном колледже. Мероприятие посетили более 700 школьников, сообщает Министерство образования Московской области.

Фестиваль организовал региональный Центр опережающей профессиональной подготовки совместно с Минобразования региона. В число участников вошли учащиеся 8-9 классов школ Раменского и Бронниц.

Ребята посетили мастер-классы по направлениям: операционный логист, организация перевозок, сварочные технологии, ремонт автомобилей и т. д.

Фестиваль профессий «Путь навыков» регулярно проходит в различных округах Подмосковья. Каждый год в нем участвуют свыше 15 тыс. школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об ИИ-проектах, реализуемых в сфере образования региона.