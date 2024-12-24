Более 700 тыс. тонн сырого молока произвели в Подмосковье в этом году

По итогам 2024 года в Подмосковье по предварительным данным произвели порядка 718 тыс. тонн сырого молока — 708 тыс. тонн коровьего, свыше 9 тыс. тонн козьего и 300 тонн овечьего. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что регион является лидером по выпуску обработанного молока и занимает третье место в масштабах России — за 10 месяцев здесь произвели 199,9 тыс. тонн этой продукции. Помимо этого, Московская область является лидером в стране по производству сыра — за аналогичный период было изготовлено более 143,7 тыс. тонн.

В молочной отрасли в регионе заняты более 80 сельскохозяйственных организаций, до 2028 года планируют ввести в эксплуатацию 15 молочных ферм. Среди ведущих региональных предприятий — ООО «Ступинская Нива», племзавод «Пойма», АО «Агрофирма «Сосновка» и другие. Узнать о мерах поддержки для аграриев, занимающимся производством молока, можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.