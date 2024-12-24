Более 700 вылетов совершили с начала года вертолеты санавиации Подмосковья

Семьсот сорок пять вылетов совершили вертолеты санавиации региона за год, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Как рассказал глава ведомства Максим Забелин, этот показатель на 79 вылетов превысил результат за такой же период 2023 года.

По словам министра, в уходящем году в регионе начал работать третий медицинский вертолет. Он используется для перевозки пациентов в Детский клинический центр им. Рошаля.

В состав медицинских бригад, работающих в санавиации, входят анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.