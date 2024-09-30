Более 700 жителей Подмосковья прошли обследование в Центрах амбулаторной онкопомощи в выходные

Семьсот двадцать девять человек бесплатно обследовались в Центрах амбулаторной онкопомощи в минувшие выходные. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Пройти обследование могли все совершеннолетние жители региона. Оно включало в себя маммографию/УЗИ молочных желез, тесты на рак простаты и наличие скрытой крови в кале, а также диагностику новообразований кожи.

По итогам обследования у 98 человек выявили подозрение на онкологию. Эти пациенты были направлены на дополнительную диагностику.

Бесплатно пройти онкоскрининг в Центрах амбулаторной онкопомощи региона можно каждую последнюю субботу месяца.