Более 7,5 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в праздновании Дня Государственного флага России

В Подмосковье масштабно отпраздновали День Государственного флага России. В мероприятиях приняли участие более 7,5 тыс. жителей региона, рассказали в областном отделении партии «Единая Россия».

«Триколор отражает все то, что нас объединяет, — великое прошлое, богатую культуру и высокие идеалы. Белый цвет символизирует чистоту и свободу. Синий — веру и сплоченность. Красный — мужество и самоотверженность тех, кто в разные времена сражался за родную землю», — подчеркнул секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В селе Дединово, которое считается Родиной триколора, провели концерт, танцевальный флешмоб и раздачу лент. В Жуковском более 200 участников выстроились в символические границы России, держа в руках шары в цветах российского флага. В Щелково прошло праздничное шествие с 20-метровым триколором. В Ленинском округе из сотен бумажных сердец выложили флаг размером 15 на 10 метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях в честь Дня семьи, любви и верности.