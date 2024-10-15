Более 7,5 тысячи жителей Подмосковья изменили имя с начала года

С начала текущего года в Подмосковье более семи с половиной тысяч человек изменили имя. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года за услугой по смене имени в регионе обратились около семи тысяч жителей. Рост показателя в этом году в министерстве связывают с тем, что в 2025-м размер госпошлины за оказание услуги увеличится с 1,6 тысячи рублей до пяти тысяч рублей.

Основными причинами смены имени являются желание принять фамилию мужа или вернуть девичью фамилию, сложности в произношении, а также несочетание имени с фамилией или отчеством.

Чтобы изменить имя, нужно подать в ЗАГС соответствующее заявление и получить свидетельство о перемене имени.