Более 77 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с начала года

Более 77 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье за десять месяцев текущего года, передает Министерство имущественных отношений Московской области. Этот показатель на шесть тысяч превысил результат за аналогичный период прошлого года.

За указанный период в регионе поставили на кадастровый учет шестьдесят с половиной тысяч индивидуальных жилых домов, общая площадь которых составила 8,4 миллиона квадратных метров.

Больше всего объектов зарегистрировали в Раменском, Дмитрове и Истре. В Раменском только за октябрь на учет поставили 920 объектов, в том числе 774 частных дома.

В общей сложности в области по итогам октября в налоговый оборот вовлекли почти одиннадцать тысяч объектов капитального строительства, в том числе 8,7 тысячи индивидуальных домов с налоговым потенциалом 38,4 миллиона рублей.