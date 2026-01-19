Более 80 бригад скорой помощи дежурили на крещенских купаниях в Подмосковье

В Подмосковье в официальных местах массового купания в Крещенскую ночь дежурили 82 бригады скорой помощи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

На территориях купелей развернули временные медицинские пункты и организовали дежурство сотрудников поликлиник и подстанций областной станции скорой помощи.

Также медики из резервных экипажей скорой помощи могли выехать по вызову на все адреса купаний. Дежурство длилось с 22:00 18 января до 03:00 19 января.

В результате в Крещенскую ночь не было зафиксировано случаев получения травм или переохлаждения. За помощью медиков обратился только один человек.

