Более 80 человек приняли участие в Дне донора в областном медицинском колледже

Более 80 студентов и преподавателей приняли участие в Дне донора, который прошел в Московском областном медицинском колледже, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Акция прошла в филиалах учреждения в Мытищах и Красногорске. Забор крови проводили специалисты выездной бригады Московского областного центра крови.

«Я всегда стараюсь принимать участие в акциях, связанных с донорством в нашем колледже. Донор — это почетно, и многие ребята, с которыми я общаюсь, регулярно сдают кровь», — отметила третьекурсница Ирина.

Как отметили в министерстве, люди, которые регулярно сдают кровь, менее подвержены простудным заболеваниям и гриппу. Регулярная сдача крови способствует продлению молодости, так как стимулирует процессы кроветворения и самообновления организма.