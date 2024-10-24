Более 80 искусственных неровностей установили на дорогах Подмосковья

Более 80 искусственных неровностей установили на дорогах в 22 муниципалитетах Подмосковья, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Объекты установили по нацпроекту на 53 участках региональной дорожной сети. Они необходимы для того, чтобы водители снижали скорость вблизи пешеходных переходов и социальных объектов.

В целом до конца этого года в регионе планируется установить 150 искусственных неровностей. Помимо этого, на дорогах устанавливают ограждения и светофорные объекты.