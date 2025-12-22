Более 80 юных гимнастов приняли участие в новогоднем турнире в Подольске

В подольской спортивной школе олимпийского резерва «Лидер» прошел традиционный новогодний турнир по спортивной гимнастике среди мальчиков. В соревнованиях приняли участие более 80 юных спортсменов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого отметил важность проекта Школьной лиги.

Участники турнира в Подольске продемонстрировали свое мастерство на шести классических снарядах. Каждый гимнаст выполнял обязательную программу, состоящую из шести-восьми элементов.

Турнир проводился в двух возрастных группах. В первой выступали самые младшие участники 2019 года рождения, во второй — спортсмены 2016–2017 годов рождения. По итогам выступлений гимнасты смогли выполнить нормативы и получить первый, второй или третий юношеский разряд.

В рамках третьего юношеского разряда первое место занял Семен Шубин. Среди участников второго разряда лучшим стал Дмитрий Киреев. В соревнованиях первого юношеского разряда в своих возрастных категориях победы одержали Илья Анисов и Никита Кузнецов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о повышении эффективности спортивных учреждений в области.