Более 80 тысяч обращений поступило на горячую линию БТИ Подмосковья

С начала текущего года операторы горячей линии БТИ Подмосковья приняли почти 81 тысячу обращений от жителей. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

В большинстве случаев граждан волновали вопросы оформления техпланов и техпаспортов, межевания, предоставления архивных сведений и справок.

Номер горячей линии: 8 (498) 568-88-88. Звонки принимают каждый день с восьми часов утра до восьми часов вечера. Также подать обращение можно на сайте учреждения.