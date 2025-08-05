Более 800 га леса расчистили от неликвидной древесины в Подмосковье в июле

В Подмосковье за июль от неликвидной древесины расчистили порядка 830 га лесных территорий. Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

В целом с начала текущего года такие работы провели более чем на 1,8 тыс. га.

Лидерами по объемам проведенных работ стали Истринское, Подольское и Сергиево-Посадское лесничества. В этих филиалах уборку провели на 320 га, 302 га и 123,4 га соответственно.

До конца года в лесах региона планируется провести уборку неликвидной древесины еще более чем на 2,8 тыс. га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие лесопарки будут благоустроены в регионе в этом году.