Более 800 вылетов совершила санитарная авиация Подмосковья с начала 2025 года

Санитарная авиация Подмосковья с начала этого года совершила 857 вылетов, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области. Этот показатель на 113 вылетов превысил результат за аналогичный период 2024-го.

За указанный период на вертолетах в медучреждения были перевезены 834 человека, которым требовалась медицинская помощь, отметили в ведомстве.

Вертолеты санитарной авиации используются для транспортировки пациентов между медучреждениями, а также для оказания помощи пострадавшим в ДТП или ЧП.

Всего в регионе три санитарных вертолета. Один из них перевозит маленьких пациентов в ДКЦ им. Л. М. Рошаля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников ДКЦ им. Рошаля с первой годовщиной медучреждения.