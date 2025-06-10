Более 9 тыс. подростков уже устроились на летнюю подработку в Подмосковье

В Подмосковье на летнюю подработку устроились уже более 9 тыс. подростков, сообщили в Министерстве социального развития Московской области. В общей сложности планируется трудоустроить около 30 тыс. ребят.

«Программа охватывает различные сферы деятельности, включая работу в учреждениях образования, культуры, а также в сфере обслуживания и сельского хозяйства», — рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

При содействии Кадрового центра области летом на работу устроят свыше 16 тыс. школьников. Сейчас для ребят доступно порядка 8 тыс. вакансий.

Также на базе образовательных учреждений организуют трудовые отряды. Ожидается, что в них будут работать свыше 14 тыс. человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев вручил подросткам их первые паспорта.