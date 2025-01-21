Более 9 тыс. жителей приняли участие в акции «Покорми птиц» в Серпухове

В Подмосковье подвели первые итоги экологической акции «Покорми птиц». О результатах некоторых городских округов рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Так, в Серпухове в акции приняли участие свыше 9 тыс. жителей. Большинство участников — школьники. Ребята развесили более 660 кормушек для пернатых.

В Чехове свыше 1 тыс. человек развесили почти 370 кормушек. При этом участники смастерили не только деревянные домики для птиц, но и съедобные кормушки.

В Волоколамске на площадке Дома детского творчества в рамках акции провели творческий конкурс «Помоги птицам». В нем приняли участие 162 человека. По итогам творческого состязания определили лучшую фотографию и лучшую самодельную кормушку.

Акция завершится 20 февраля. В ее рамках проходят мероприятия, нацеленные на формирование у жителей культуры заботы о природе и на информирование о важности сохранения популяций пернатых.